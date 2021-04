Il protocollo nazionale per le vaccinazioni in azienda (Di mercoledì 7 aprile 2021) . Ecco le indicazioni date dall’Inail. ROMA – E’ stato reso noto . L’accordo tra il Governo e gli imprenditori è stato trovato e nei prossimi giorni la somministrazione inizierà anche sul luogo di lavoro. Non è ancora chiaro quali saranno i farmaci da sottoporre ai dipendenti, ma l’ipotesi più probabile sembra essere quella di Johnson&Johnson, visto che si tratta di un vaccino monodose. Il protocollo nazionale Il protocollo nazionale è stato pubblicato dall’Inail. Si tratta di un documento molto importante per consentire alle aziende di somministrare ai propri dipendenti il vaccino. L’Istituto ha precisato che i piani aziendali sono proposti dai datori di lavoro, anche per il tramite dei sindacati o dall’Asl. Il titolare deve dichiarare il numero dei vaccini richiesti per i ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 aprile 2021) . Ecco le indicazioni date dall’Inail. ROMA – E’ stato reso noto . L’accordo tra il Governo e gli imprenditori è stato trovato e nei prossimi giorni la somministrazione inizierà anche sul luogo di lavoro. Non è ancora chiaro quali saranno i farmaci da sottoporre ai dipendenti, ma l’ipotesi più probabile sembra essere quella di Johnson&Johnson, visto che si tratta di un vaccino monodose. IlIlè stato pubblicato dall’Inail. Si tratta di un documento molto importante per consentire alle aziende di somministrare ai propri dipendenti il vaccino. L’Istituto ha precisato che i pianili sono proposti dai datori di lavoro, anche per il tramite dei sindacati o dall’Asl. Il titolare deve dichiarare il numero dei vaccini richiesti per i ...

Agenzia_Ansa : Sottoscritto, al tavolo tra governo e parti sociali, il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani azienda… - ConsumForum : RT @UTILITALIA: #Confservizi sottoscritto il 'PROTOCOLLO NAZIONALE PER L'ATTIVAZIONE DI PUNTI DI VACCINAZIONE ANTI #COVID19 NEI LUOGHI DI L… - fnpcislpatp : RT @FNPCISLSicilia: È un segnale di grande responsabilità la sigla del Protocollo nazionale sulle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, È quan… - magibe : Riporto qui alcune perplessità e domande da parte di medici del lavoro ed epidemiologi che mi sono state rivolte su… - FabioDiEgidio2 : RT @EL10juve: Abbiamo positivi provenienti dal focolaio della Nazionale ma giocheremo come da protocollo,senza tel all'amico dell'Asl per i… -