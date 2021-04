Giugliano | riaprono le scuole tra entusiasmo e preoccupazioni

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Suona nuovamente la campanella in Campania per i bambini delle elementari e gli studenti delle prime medie. Un nuovo primo giorno di scuola dopo mesi di dad. Zaino in spalla, mascherina e la gioia di ritrovare compagni e insegnanti. Se da untato i più piccoli non vedevano l’ora di tornare tra i banchi di scuola, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano riaprono

Emergenza Covid a Giugliano, 413 positivi in 7 giorni ma le scuole riaprono. Emergenza Covid senza fine. A Giugliano, come comunicato dal sindaco Nicola Pirozzi su Facebook, si registra un ... In risposta ai controlli da parte delle forze dell'ordine Nicola Pirozzi ribadisce: 'le forze dell'ordine non dispongono di migliaia di agenti per turno in modo ...' "Considero legittime le preoccupazioni di alcuni genitori, ma la riapertura delle scuole con il ritorno alla didattica in presenza fino alla prima media, nel nostro caso, è anche un segnale di riparte ..."