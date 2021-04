Gagarin | il bacio alla Lollobrigida e la corsa allo Spazio

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La narrazione ufficiale lo descriveva come una persona timida e coraggiosa. In realtà si dice che sia stato un vero rubacuori Yurije del suocon Ginasi parlò a lungo a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gagarin bacio

askanews

La narrazione ufficiale lo descriveva come una persona timida e coraggiosa. In realtà si dice che sia stato un vero rubacuori Yurije del suocon Gina Lollobrigida si parlò a lungo a Mosca. Ma oltre ai primati terrestri, il primo uomo nello spazio ovviamente collezionò diversi record stellari. Il 12 aprile 1961, alle ...Fortissimamente vi abbraccio e, con un saluto, vostro papà, Jura. 10 - 04 - 1961 di Jurij( traduzione dal russo di Lucio Coco ).La Melillo e la Isoardi sono a rischio squalifica dall'Isola dei Famosi per aver mangiato di soppiatto una porzione di lasagna. Spunta un'altra ragazza nel programma russo 'Lasciateli parlare' , la tr ...