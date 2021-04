Ferdinando Guglielmotti rivela | “Sono ancora innamorato di Barbara D’Urso” VIDEO

(Di mercoledì 7 aprile 2021)diUn paio di settimane fa l’opinionista e il volto di Ogni Mattina Giovanni Ciacci ha confessato che l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 15si èuna sola volta nella sua vita. In quell’occasione a Pomeriggio Cinque la padrona di casaaveva fatto delle facce strane al punto che tanti telespettatori hanno intuito che la donna in questione potesse essere proprio la professionista napoletana. A quanto sembra proprio che sia Lady Cologno ad aver conquistato il cuore del nobile. La conferma a Domenica Live La conferma di tutto ciò è arrivata domenica pomeriggio durante la messa in onda della nuova versione di Domenica Live, ...

Tra gli invitati c'era anche il visconte, reduce dalla breve esperienza all'Isola dei Famosi 2021. L'ex naufrago ha confermato davanti alle telecamere Mediaset: 'Io ti amo ...Ecco che cosa ha detto Giovanni Ciacci : Il visconte, ex naufrago dell'Isola dei famosi che lì è rimasto solo poche ore, ospite di Barbara d'Urso ha dichiarato senza tante ...Protagonista della vicenda è stato Ferdinando Guglielmotti, ex partecipante di reality che in passato aveva frequentato la conduttrice Mediaset. (Ticinonline) ...Si chiarisce, una volta per tutte, ed in diretta tv, la presunta storia d’amore tra Barbara D’Urso ed il visconte Ferdinando Guglielmotti. Ecco cosa è successo il pomeriggio di Pasqua a Domenica Live ...