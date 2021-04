Daydreamer, anticipazioni 8 aprile: Yigit fa denunciare Sanem (Di mercoledì 7 aprile 2021) Yigit non sopporterà il fatto che Sanem lo abbia allontanato e dopo aver scoperto che la nuova società è nata grazie ai finanziamenti di Can, deciderà di colpire la ragazza proprio rovinando il gran lavoro che ha fatto. L'uomo, come rivelano le anticipazioni Daydreamer inerenti la puntata in onda domani 8 aprile, corrompere un uomo di nome Adra e farà in modo che denunci Sanem sostenendo che produce creme pericolose. Nel frattempo, Deren annuncerà a tutti i membri della Fikri Harika che hanno ottenuto un incarico dal Club della Vela, ma devono prima rispondere ad un sondaggio. Daydreamer, spoiler 8 aprile: Yigit fa in modo che Adra denunci Sanem Yigit, dopo essere stato allontanato da ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 7 aprile 2021)non sopporterà il fatto chelo abbia allontanato e dopo aver scoperto che la nuova società è nata grazie ai finanziamenti di Can, deciderà di colpire la ragazza proprio rovinando il gran lavoro che ha fatto. L'uomo, come rivelano leinerenti la puntata in onda domani 8, corrompere un uomo di nome Adra e farà in modo che denuncisostenendo che produce creme pericolose. Nel frattempo, Deren annuncerà a tutti i membri della Fikri Harika che hanno ottenuto un incarico dal Club della Vela, ma devono prima rispondere ad un sondaggio., spoiler 8fa in modo che Adra denunci, dopo essere stato allontanato da ...

Advertising

redazionetvsoap : #Daydreamer #anticipazioni Cosa succede la prossima settimana? Ecco le #trame - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 8 aprile: litigio tra Can e Sanem - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 7 aprile: Nihat ricoverato d’urgenza in ospedale - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 7 aprile 2021: Nihat ricoverato d’urgenza in ospedale! - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 7 aprile 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni DAYDREAMER, anticipazioni dal 12 al 16 aprile 2021 Daydreamer - le ali del sogno , anticipazioni e trame puntate settimanali da lunedì 12 a venerdì 16 aprile 2021 : Leyla ed Emre si dividono tra le preoccupazioni per la loro nuova attività e quelle ...

Anticipazioni Daydreamer, le ali del sogno - trame 12 - 19 aprile 2021 Cosa accadrà nelle puntate di Daydreamer - Le ali del sogno secondo le anticipazioni sulla soap opera turca in onda dal 12 al 19 aprile 2021 ? C'è molta curiosità per capire come andranno le cose fra Can e Sanem e fra Leyla ed ...

DayDreamer, spoiler 8 aprile: Adra sporge denuncia contro Sanem su ordine di Yigit Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti la nuova puntata trasmessa giovedì 8 aprile dalle ore 16:40 dopo il daytime di Amici 20 annunciano inediti colpi di scena.

DayDreamer, puntate 12-16 aprile: Leyla non sa se la carriera musicale fa per lei Le anticipazioni delle puntate di DayDreamer che andranno in onda dal 12 al 16 aprile raccontano che Can e Sanem torneranno a essere una coppia ...

- le ali del sogno ,e trame puntate settimanali da lunedì 12 a venerdì 16 aprile 2021 : Leyla ed Emre si dividono tra le preoccupazioni per la loro nuova attività e quelle ...Cosa accadrà nelle puntate di- Le ali del sogno secondo lesulla soap opera turca in onda dal 12 al 19 aprile 2021 ? C'è molta curiosità per capire come andranno le cose fra Can e Sanem e fra Leyla ed ...Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti la nuova puntata trasmessa giovedì 8 aprile dalle ore 16:40 dopo il daytime di Amici 20 annunciano inediti colpi di scena.Le anticipazioni delle puntate di DayDreamer che andranno in onda dal 12 al 16 aprile raccontano che Can e Sanem torneranno a essere una coppia ...