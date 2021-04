(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - ", soprattutto sulla seconda dose diche dovrebbe essere somministrata agli under 60 che hanno ricevuto la prima dose. No allao al fai da te. Ilscriva o dia". E' quello che il governatore del Veneto, Luca, apprende l'Adnkronos, ha chiesto alnella riunione su

Advertising

TV7Benevento : Covid: Zaia a governo, 'no confusione o fai da te, su Astrazeneca indicazioni certe'... - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Zaia al governo: 'Arriveranno nuove forniture di vaccini?' #covid - MediasetTgcom24 : Zaia al governo: 'Arriveranno nuove forniture di vaccini?' #covid - infoitinterno : Covid, Zaia: «Nostri dati sarebbero da zona gialla, ma con forte pressione ospedaliera» - infoitinterno : Covid, Zaia: «In Veneto indice Rt e incidenza da zona gialla» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zaia

Lo avrebbe detto il presidente del Veneto Lucaall'incontro governo - Regionio. 'Avremo nuove ...prevedono di utilizzarlo" Gli Stati Uniti non hanno bisogno del vaccino AstraZeneca contro il...La mancanza di vaccini e la vicenda di Astrazeneca sono per"una tragedia, perché abbiamo capito che solo con il vaccino ne veniamo fuori velocemente". Nel pomeriggio, dall'Ema sono comunque ...Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Indicazioni certe, soprattutto sulla seconda dose di Astrazeneca che dovrebbe essere somministrata agli under 60 che hanno ricevuto la prima dose. No alla confusione o al f ...L’Italia interviene in maniera decisa sul vaccino AstraZeneca e cambia la strategia vaccinale nonostante il pronunciamento odierno ...