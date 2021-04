**Covid: Regioni a governo, chiarezza su nuove forniture e su seconda dose AstraZeneca** (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) – chiarezza su nuove forniture, su quanti vaccini arriveranno dopo il nuovo cambio di rotta su Astrazeneca. A chiederla le Regioni, nell’incontro in corso con il governo sul vaccino anglo-svedese. I governatori, per bocca del veneto Luca Zaia, avrebbero rimarcato anche i dubbi che ora avranno medici e pazienti under 60 alle prese con la seconda dose ancora da somministrare. Al momento la seconda somministrazione non è infatti sconsigliata, avrebbero spiegato i vertici del Cts presenti all’incontro. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) –su, su quanti vaccini arriveranno dopo il nuovo cambio di rotta su Astrazeneca. A chiederla le, nell’incontro in corso con ilsul vaccino anglo-svedese. I governatori, per bocca del veneto Luca Zaia, avrebbero rimarcato anche i dubbi che ora avranno medici e pazienti under 60 alle prese con laancora da somministrare. Al momento lasomministrazione non è infatti sconsigliata, avrebbero spiegato i vertici del Cts presenti all’incontro. L'articolo CalcioWeb.

