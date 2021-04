Coronavirus 7 aprile | oltre 600 morti | dato più alto dal 5 gennaio

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Emergenzaoggi 7in Italia:600piùdal 5, la situazione aggiornata, positivi in calo. Dati in chiaroscuro anche oggi per quanto riguarda l’emergenzain Italia, nonostante molti parametri in queste ore mostrino una discesa del contagio sotto diversi punti di vista. Però, è molto pesante il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ai tempi del, il vecchio invito di Mark Twain a comprare terreni, poiché non se ne fabbricano più, ...ha annunciato giusto ieri che tutti gli americani saranno vaccinabili entro il 19Nelle ultime 24 ore sono stati 13.708 i nuovi casi diregistrati in Italia, mentre ieri erano stati 7.767 . Aumentano i tamponi effettuati: ...del ministero della Salute del 7( ...Sono 998 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 7 aprile. Registrati inoltre altri 16 morti, ...Pistoia, 6 aprile 2021 - Mattinata di caos all'ex Cattedrale di Pistoia, dove sono in corso le vaccinazioni per il Covid-19. I problemi si sono registrati all'ingresso della struttura, dove un singolo ...