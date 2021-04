Coronavirus | 627 vittime nelle ultime 24 ore Salgono ancora le terapie intensive | +276 L’indice di positività scende al 4%

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il bollettino del 7 aprile Sono 627 i decessi dasegnalati in Italia24 ore. Il totale dellelegate al Covid-19 sale così a 112.374. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +13.708 positivi. Ieri invece, l’aumento era +7.767. Gli attualmente positivi sono 547.837. Le regioni con più contagi sono oggi la Lombardia (+2.569), il Piemonte (+1.464) e la Campania (+1.358). La situazione negli ospedali Il totale dei dimessi e i guariti oggi sono 3.040.182, mentre i ricoverati con sintomi sono 29.316. Sono 3.683 i pazienti ricoverati; di questi, 276 hanno fatto il loro ingesso24 ore. In 514.838 ...

...nuovi casi emorti Dopo il rallentamento dei giorni di Pasqua, i tamponi sono notevolmente risaliti a quota 339.939, con un tasso di positività del 4% Sono 13.708 i nuovi casi di...Reuters . Sono 13.708 i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano ... Sono invecele vittime in un giorno (ieri 421). Il ...Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 7 aprile. I casi nelle ultime 24 ore sono stati 13.708 (ieri 7.767) per complessivi ...In Italia ci sono 13.708 nuovi casi di coronavirus a fronte di 339.939 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 7.767 con 112.962 test). Il tasso di positività scende al 4% ...