Chi l'ha visto? su Denise Pipitone: le anticipazioni della puntata in onda stasera su Rai3 (Di mercoledì 7 aprile 2021) stasera su Rai3, alle 21:20, torna Chi l'ha visto? con una puntata ancora dedicata al caso di Denise Pipitone e dell'apparente somiglianza con la misteriosa Olesya Rostova. Il caso di Denise Pipitone tiene ancora banco a Chi l'ha visto? che, nella puntata in onda stasera su Rai3 alle 21:20, svelerà in diretta il risultato degli esami del sangue eseguiti in Russia sulla misteriosa Olesya. A riaprire le speranze sul caso della piccola scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo era stata proprio la trasmissione condotta da Federica Sciarelli una settimana fa. Dando seguito alla segnalazione di una telespettatrice russa in Italia, la redazione Chi l'ha ...

