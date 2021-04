Barbara D’Urso, il suo futuro incerto: Mediaset o Rai? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Pochi giorni fa si parlava di una rottura con Mediaset con la presentatrice Barbara D’Urso. Mentre ora il suo futuro non sembra così certo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara D’Urso (@Barbaracarmelitadurso) Il futuro della conduttrice Barbara D’Urso non sembra essere così certo. Fino a qualche giorno fa, si dava per certo che la 63enne fosse prossima a lasciare Mediaset per la Rai. Questo, anche perchè i Vertici della nota rete, sarebbero stufi di questi programmi “Trash” della conduttrice. Al suo posto, infatti, sembrava aver trovato un posto, la naufraga Elisa Isoardi. Ma ora le cose sembrano ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Pochi giorni fa si parlava di una rottura concon la presentatrice. Mentre ora il suonon sembra così certo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@carmelitadurso) Ildella conduttricenon sembra essere così certo. Fino a qualche giorno fa, si dava per certo che la 63enne fosse prossima a lasciareper la. Questo, anche perchè i Vertici della nota rete, sarebbero stufi di questi programmi “Trash” della conduttrice. Al suo posto, infatti, sembrava aver trovato un posto, la naufraga Elisa Isoardi. Ma ora le cose sembrano ...

