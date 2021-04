'Baldur's Gate 3 ha ancora bisogno di molto lavoro prima del lancio' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Baldur's Gate 3 è stato lanciato su Steam Early Access a settembre 2020, ma contiene ancora solo il primo atto del gioco e molti fan stanno aspettando la versione 1.0 prima di immergersi davvero in questo attesissimo gioco di ruolo. Tutti sperano di ottenere la versione completa di Baldur's Gate 3 prima della fine di quest'anno, ovviamente. Parlando di recente con Destructoid, tuttavia, il CEO di Larian, Swen Vincke, ha rivelato che c'è ancora molto lavoro da fare. "Quindi abbiamo ancora un bel po' di lavoro davanti a noi. Ma sappiamo cosa stiamo facendo... sapremo quando saremo in dirittura d'arrivo ma c'è ancora molto lavoro". Leggi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021)'s3 è stato lanciato su Steam Early Access a settembre 2020, ma contienesolo il primo atto del gioco e molti fan stanno aspettando la versione 1.0di immergersi davvero in questo attesissimo gioco di ruolo. Tutti sperano di ottenere la versione completa di'sdella fine di quest'anno, ovviamente. Parlando di recente con Destructoid, tuttavia, il CEO di Larian, Swen Vincke, ha rivelato che c'èda fare. "Quindi abbiamoun bel po' didavanti a noi. Ma sappiamo cosa stiamo facendo... sapremo quando saremo in dirittura d'arrivo ma c'è". Leggi ...

Advertising

Eurogamer_it : #BaldursGate3 si farà attendere? 'C'è molto lavoro da fare' secondo il CEO di Larian. - GamingTalker : Baldur's Gate 3, c'è ancora lavoro da fare per uscire dall'Accesso Anticipato, dice Larian - IndieRmxStudios : RT @Playthusiast: Baldur's Gate Dark Alliance 2 (#Sony #PlayStation2 #PS2) CIB COMPLETE IN BOX RARE #eBay #UnitedStates #Auction #PlayStati… - DhaaGreekKing : RT @Playthusiast: Baldur's Gate Dark Alliance 2 (#Sony #PlayStation2 #PS2) CIB COMPLETE IN BOX RARE #eBay #UnitedStates #Auction #PlayStati… - Magic_Cassi : @lado_verde_Xbox Como sempre, Baldur's Gate. -

Ultime Notizie dalla rete : Baldur Gate Dungeons and Dragons Dark Alliance: non ci sarà un beta test Il franchise vanta anche molte uscite nel settore dei giochi, con titoli come Neverwinter Nights, Baldur's Gate , Icewind Dale e giocano tutti un ruolo importante nello sviluppo iniziale dei ...

Baldur's Gate 3 uscirà nel 2021? Larian risponde: 'Tanto lavoro da fare, serve tempo' Baldur's Gate 3 è entrato in Early Access lo scorso ottobre, e negli ultimi sei mesi gli sviluppatori hanno pubblicato diversi update e aggiunte di vario genere, basandosi principalmente sul feedback ...

Baldur’s Gate 3: annunciata una patch gigante! Ecco le novità Tom's Hardware Italia 'Baldur's Gate 3 ha ancora bisogno di molto lavoro prima del lancio' Baldur's Gate 3 è stato lanciato su Steam Early Access a settembre 2020, ma contiene ancora solo il primo atto del gioco e molti fan stanno aspettando la versione 1.0 prima di immergersi davvero in ...

Baldur’s Gate 3, c’è ancora lavoro da fare per uscire dall’Accesso Anticipato, dice Larian Baldur’s Gate 3 è uno dei giochi più attesi di quest’anno: la versione in Early Access è già disponibile, e probabilmente ci vorrà ancora diverso tempo prima di vedere il titolo in 1.0. In una nuova i ...

Il franchise vanta anche molte uscite nel settore dei giochi, con titoli come Neverwinter Nights,'s, Icewind Dale e giocano tutti un ruolo importante nello sviluppo iniziale dei ...'s3 è entrato in Early Access lo scorso ottobre, e negli ultimi sei mesi gli sviluppatori hanno pubblicato diversi update e aggiunte di vario genere, basandosi principalmente sul feedback ...Baldur's Gate 3 è stato lanciato su Steam Early Access a settembre 2020, ma contiene ancora solo il primo atto del gioco e molti fan stanno aspettando la versione 1.0 prima di immergersi davvero in ...Baldur’s Gate 3 è uno dei giochi più attesi di quest’anno: la versione in Early Access è già disponibile, e probabilmente ci vorrà ancora diverso tempo prima di vedere il titolo in 1.0. In una nuova i ...