Auditorium lancia 12 lezioni letteratura per riscoprire classici

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – Dodiciin streaming con scrittori e intellettuali alla scoperta delle opere letterarie di grandi maestri, da Shakespeare a Dostoevskij, da Virginia Woolf a Elsa Morante fino a Flaubert. E’ il ciclo ‘di’, che da anni la Fondazione Musica per Roma produce in collaborazione con la Fondazione De Santis, e che sara’ disponibili dal 28 aprile in esclusiva sulla piattaformaPlus (www.plus.com) con cadenza settimanale fino al 14 luglio. A fare da filo conduttore tra tutte le opere sara’ l’attore Neri Marcore’, che introdurra’ brevemente ciascun appuntamento. Gli scrittori e gli intellettuali coinvolti sono: Corrado Augias, Massimo Cacciari, Nicola Lagioia, Sandro Veronesi, Nadia Fusini, Antonella Lattanzi, Chiara Valerio, Elena Stancanelli, Emanuele Trevi, ...