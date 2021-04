AstraZeneca, l’Aifa orientata a vietarlo sotto i 60 anni. Dubbi anche sul vaccino Johnson & Johnson (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Agenzia italiana del farmaco, l’Aifa, sarebbe orientata a vietare il vaccino AstraZeneca alle persone sotto i 60 anni. O sotto i 55 anni. Una decisione che arriverà dopo il parere dell’Ema (agenzia europea del farmaco) sulle correlazioni tra trombosi e siero anglo-svedese. AstraZeneca, l’Ema non arriverà a porre limiti di età ma l’Aifa sì Già Germania, Canada, Norvegia, Olanda e Danimarca hanno deciso di utilizzare AstraZeneca solo dalla sessantina in su o addirittura di sospenderlo. “L’Ema probabilmente – scrive La Stampa – non arriverà a porre limiti di età per l’utilizzo del siero anglo-svedese. Questo perché, come ci spiega una fonte autorevole di Amsterdam, «serviranno più tempo e studi più ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Agenzia italiana del farmaco,, sarebbea vietare ilalle personei 60. Oi 55. Una decisione che arriverà dopo il parere dell’Ema (agenzia europea del farmaco) sulle correlazioni tra trombosi e siero anglo-svedese., l’Ema non arriverà a porre limiti di età masì Già Germania, Canada, Norvegia, Olanda e Danimarca hanno deciso di utilizzaresolo dalla sessantina in su o addirittura di sospenderlo. “L’Ema probabilmente – scrive La Stampa – non arriverà a porre limiti di età per l’utilizzo del siero anglo-svedese. Questo perché, come ci spiega una fonte autorevole di Amsterdam, «serviranno più tempo e studi più ...

