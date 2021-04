Vaccino, De Luca: “Aifa si pronunci su Sputnik, governo chiarisca utilizzabilità AstraZeneca” (Di martedì 6 aprile 2021) NAPOLI – “È urgente un pronunciamento dell’autorità di controllo Aifa sul vaccino Sputnik. È interesse dell’Italia non perdere un minuto di tempo. Ogni giorno perduto nella valutazione di questo vaccino è un atto di irresponsabilità verso il Paese”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha contestualmente chiesto al governo chiarimenti sull’utilizzabilità di AstraZeneca. Leggi su dire (Di martedì 6 aprile 2021) NAPOLI – “È urgente un pronunciamento dell’autorità di controllo Aifa sul vaccino Sputnik. È interesse dell’Italia non perdere un minuto di tempo. Ogni giorno perduto nella valutazione di questo vaccino è un atto di irresponsabilità verso il Paese”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha contestualmente chiesto al governo chiarimenti sull’utilizzabilità di AstraZeneca.

