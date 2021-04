Vaccini, Pfizer blocca spedizione in Israele: “Non ci hanno pagato le dosi” (Di martedì 6 aprile 2021) La casa farmaceutica statunitense Pfizer avrebbe bloccato le spedizioni del proprio vaccino contro il nuovo coronavirus in Israele per il mancato pagamento di 2,5 milioni di dosi. Lo ha riportato The Jerusalem Post, citando dirigenti di Pfizer, che si sono detti preoccupati della possibilità che l’attuale governo di transizione scelga di non pagare le dosi. I dirigenti hanno detto al portale israeliano in lingua inglese di non capire come possa essersi verificata una situazione del genere in un paese organizzato, mentre secondo l’emittente radiofonica dell’esercito israeliano, Pfizer ha definito Israele una “repubblica delle banane”. Secondo The Jerusalem Post, domenica 4 aprile era previsto in Israele l’arrivo di una ... Leggi su tpi (Di martedì 6 aprile 2021) La casa farmaceutica statunitenseavrebbeto le spedizioni del proprio vaccino contro il nuovo coronavirus inper il mancato pagamento di 2,5 milioni di. Lo ha riportato The Jerusalem Post, citando dirigenti di, che si sono detti preoccupati della possibilità che l’attuale governo di transizione scelga di non pagare le. I dirigentidetto al portale israeliano in lingua inglese di non capire come possa essersi verificata una situazione del genere in un paese organizzato, mentre secondo l’emittente radiofonica dell’esercito israeliano,ha definitouna “repubblica delle banane”. Secondo The Jerusalem Post, domenica 4 aprile era previsto inl’arrivo di una ...

