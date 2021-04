Vaccini, accordo tra governo e parti sociali: via libera alle iniezioni nei luoghi di lavoro (Di martedì 6 aprile 2021) Via libera alle vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro: governo e parti sociali hanno sottoscritto il protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione e il protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro, che aggiorna i precedenti accordi sulla salute e sicurezza tenendo conto di quelli del 14 marzo e 24 aprile 2020. Possono così prendere il via le somministrazioni nei luoghi di lavoro, con il supporto dei medici aziendali e della rete Inail, rivolte ai lavoratori. L’adesione è volontaria. Per quanto riguarda il Protocollo nazionale per la realizzazione dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Viavaccinazione anti-Covid neidihanno sottoscritto il protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione e il protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di, che aggiorna i precedenti accordi sulla salute e sicurezza tenendo conto di quelli del 14 marzo e 24 aprile 2020. Possono così prendere il via le somministrazioni neidi, con il supporto dei medici aziendali e della rete Inail, rivolte ai lavoratori. L’adesione è volontaria. Per quanto riguarda il Protocollo nazionale per la realizzazione dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini accordo Governo - parti sociali: ok a protocollo sicurezza e accordo vaccini in azienda Palazzo Chigi. Intesa raggiunta tra Governo, imprese e sindacati sull'aggiornamento del Protocollo per la sicurezza ed il contrasto al Covid - 19. L'ok è arrivato anche sull'accordo che rende possibile la vaccinazione dei lavoratori in azienda. Il sì al termine di un confronto durato oltre 7 ore tra il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, il ministro della Salute, Roberto ...

Vaccini in azienda, si avvicina l'accordo con sindacati e imprese AGI - Agenzia Italia Lavoro: Orlando, raggiunto accordo su vaccini anti-Covid e nuovi protocolli sicurezza Roma, 06 apr 22:51 - (Agenzia Nova) - Il governo e le parti sociali hanno raggiunto un accordo sui protocolli per i vaccini sui luoghi di lavoro e per l'aggiornamento dei protocolli sicurezza nelle ...

