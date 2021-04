“Solo un caso di Covid su 1 000 avviene all’aperto” | lo studio dell’Istituto irlandese

Leggi su tpi

(Di martedì 6 aprile 2021) Stando ai dati forniti dall’Health Protection Surveillance Center (HPSC) di Dublino, che monitora il numero di casi nella Repubblica, nel Paese262 dei 232.164 casi registrati dall’inizio dell’anno fino al 24 marzo sono nati in seguito a un contagio avvenuto: si tratta dello 0,1 per cento del totale. Secondo l’istituto – che ha diffuso i dati rispondendo a una specifica richiesta dell’Irish Times – i focolai dovuti ad assembramenti all’aria aperta sono stati 42: 21 all’interno di cantieri edili e il resto in occasione di attività sportive outdoor. I dati vanno a confermare quanto sostenuto da altri studi internazionali sul contagio, dove il rischio di infettarsi con il Coronavirus – se si indossano i dispositivi di protezione – è molto più basso rispetto a quello che si registra in ...