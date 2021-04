Scuola, domani tornano in classe 5,6 milioni di studenti. Ma sono ancora tanti i nodi da sciogliere (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr – domani torneranno in classe per seguire le lezioni in presenza circa 5,6 milioni di studenti, mentre l’80% del personale scolastico è vaccinato. Tra le polemiche scatenate dagli esperti che considerano gli alunni pericolosi untori vista la diffusione delle varianti tra i più piccoli, il governo Draghi riapre le scuole anche in zona rossa. A tornare sui banchi dopo tanta, troppa didattica a distanza due studenti su tre. Nello specifico, circa il 66% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie. Ma sono ancora tanti i nodi da sciogliere per recuperare il tempo perduto e garantire un ritorno in classe in sicurezza. Restano in Dad ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr –torneranno inper seguire le lezioni in presenza circa 5,6di, mentre l’80% del personale scolastico è vaccinato. Tra le polemiche scatenate dagli esperti che considerano gli alunni pericolosi untori vista la diffusione delle varianti tra i più piccoli, il governo Draghi riapre le scuole anche in zona rossa. A tornare sui banchi dopo tanta, troppa didattica a distanza duesu tre. Nello specifico, circa il 66% degli 8,5di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie. Madaper recuperare il tempo perduto e garantire un ritorno inin sicurezza. Restano in Dad ...

