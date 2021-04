Scotto (Articolo Uno) “Basta con il tiro al piccione. Draghi deve difendere Roberto Speranza”

Advertising

sissiisissi2 : RT @globalistIT: - articoloUnoMDP : RT @globalistIT: - globalistIT : - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET - Scotto: 'Riflettere bene prima di cedere Koulibaly' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Scotto: 'Riflettere bene prima di cedere Koulibaly' -

Ultime Notizie dalla rete : Scotto Articolo

Globalist.it

di Antonello Sette, hanno minacciato di morte il vostro leader Roberto Speranza e la sua famiglia. Le domando a ...in particola dalla destra - osserva il coordinatore nazionale diUno ...Lo scrive su Facebook Arturo, coordinatore politico diUno.Scotto, hanno minacciato di morte il vostro leader Roberto ... mesi è stato alimentato in particola dalla destra - osserva il coordinatore nazionale di Articolo Uno rispondendo all’Agenzia SprayNews - ...Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Non mi stupisce che #Renzi chieda di scegliere tra lui e il M5s. A suo modo è coerente. Ha fatto cadere #Conte per questo. Preferendo spalancare le porte del Governo alla d ...