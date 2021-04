Sainz | il pilota della Ferrari in tensione per il Real | il video è tutto da ridere

(Di martedì 6 aprile 2021) Ad unire CarlosJr. a suo padre non c'è solo la passione per i motori: ile il campione del mondo di rally, infatti, sono anche tifosissimi delMadrid come dimostra ...

Ultime Notizie dalla rete : Sainz pilota

Ad unire CarlosJr. a suo padre non c'è solo la passione per i motori: ildella Ferrari e il campione del mondo di rally, infatti, sono anche tifosissimi del Real Madrid come dimostra questo divertente ...'È vero che le scelte che si fanno fuori dalla pista condizionano molto la carriera, ma per quanto mi riguarda sono contentissimo di essereFerrari, è sempre stato un mio sogno, e la mia sfida ...Ad unire Carlos Sainz Jr. a suo padre non c'è solo la passione per i motori: il pilota della Ferrari e il campione del mondo di rally, infatti, sono anche ...“Da bambino ero un pazzo – confessa Leclerc –, un aspirante pilota con il 95% di emozioni e il 5% appena di razionalità“. (AutoMotoriNews) Si è integrato bene, c’è un’atmosfera molto positiva – ha ...