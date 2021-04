Roberto Burioni annuncia il primo segnale dell’immunità di gregge (in Israele) (Di martedì 6 aprile 2021) “Questo è il primo, timido, parziale, incerto segno di quella che si chiama immunità di gregge”. Roberto Burioni su Facebook è molto cauto nell’illustrare i risultati di uno studio israeliano sugli effetti della vaccinazione contro il coronavirus nel paese. Ma, spiega il professore del San Raffaele, questa è una prima buona notizia: “La prima svolta c’è stata il 9 novembre. Quando è stato annunciato che un vaccino contro COVID-19 funzionava con oltre il 90% di efficacia. La seconda potrebbe essere questa”. Roberto Burioni annuncia il primo segnale dell’arrivo dell’immunità di gregge (in Israele) Burioni linka una ricerca pubblicata su Medrxiv ancora ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 aprile 2021) “Questo è il, timido, parziale, incerto segno di quella che si chiama immunità di”.su Facebook è molto cauto nell’illustrare i risultati di uno studio israeliano sugli effetti della vaccinazione contro il coronavirus nel paese. Ma, spiega il professore del San Raffaele, questa è una prima buona notizia: “La prima svolta c’è stata il 9 novembre. Quando è statoto che un vaccino contro COVID-19 funzionava con oltre il 90% di efficacia. La seconda potrebbe essere questa”.ildell’arrivodi(inlinka una ricerca pubblicata su Medrxiv ancora ...

