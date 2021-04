No, dalla Ever Given non sono stati liberati «più di 1.000 bambini» (Di martedì 6 aprile 2021) Il 2 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta questo testo: «Più di 1.000 bambini liberati su EverGreen. L’Evergreen, arenato sul Canale di Suez, trasportava bambini vittime del traffico di essere umani e armi di distruzione di massa». Il riferimento è all’episodio avvenuto lo scorso 23 marzo quando una nave portacontainer è rimasta incagliata nel Canale di Suez (Egitto) ostacolando la tratta delle altre navi commerciali per poi essere liberata il 29 marzo. Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato delle autorità preposte. La notizia falsa è stata pubblicata originariamente il 1 aprile da Before It’s News, sito in lingua inglese che già in precedenza ha pubblicato disinformazione, come hanno ... Leggi su facta.news (Di martedì 6 aprile 2021) Il 2 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta questo testo: «Più di 1.000suGreen. L’green, arenato sul Canale di Suez, trasportavavittime del traffico di essere umani e armi di distruzione di massa». Il riferimento è all’episodio avvenuto lo scorso 23 marzo quando una nave portacontainer è rimasta incagliata nel Canale di Suez (Egitto) ostacolando la tratta delle altre navi commerciali per poi essere liberata il 29 marzo. Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato delle autorità preposte. La notizia falsa è stata pubblicata originariamente il 1 aprile da Before It’s News, sito in lingua inglese che già in precedenza ha pubblicato disinformazione, come hanno ...

