Napoli | i convocati di Gattuso per la Juventus | tornano Ospina e Demme

(Di martedì 6 aprile 2021) Il tecnico delGennaroha diramato la lista deiin vista della gara contro lain programma domani pomeriggio Il tecnico delGennaroha diramato la lista deiin vista della gara contro lain programma domani pomeriggio. Tutti a disposizione dato che i tamponi effettuati, questa mattina, ai calciatori e ai componenti dello staff in partenza per Torino sono risultati tutti negativi. ? Idi #Juve? https://t.co/G75Of89tsz ? #ForzaSempre pic.twitter.com/O0dx3JvUPL — Official SSC(@ssc) April 6, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Il tecnico delGennaro Gattuso ha diramato la lista deiin vista della gara contro la Juventus in programma domani ...Ma l'elenco deiper la trasferta di Torino resterà in sospeso, fino a quando non sarà ...nei gruppi squadra di Italia e Polonia sono infatti una minaccia ancora concreta pure per il, ...Tutti convocati. Gennaro Gattuso sorride e riabbraccia Diego Demme, il centrocampista azzurro che non era stato tra i convocati contro il Crotone. Il tedesco ci sarà a Torino, dove il ...Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della gara contro la Juventus in programma domani pomeriggio ...