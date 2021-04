Moschea a Milano | anche l’imam avverte Sala | “Stai attento | sono integralisti ispirati da Erdogan”

(Di martedì 6 aprile 2021). “Italia fai attenzione”. Il disegno espansionista del turcoha il suo avamposto nella costruzione dellanella capitale lombarda a cui il sindacoha detto sì. Molto incautamente. E’ l‘ imam di Drancy (Parigi) a mettere in guardia l’Italia, uno che va in controtendenza e che ha tuonato contro il caso momento in Francia: lain costruzione a Strasburgo, la più grande d’Europa ela più discussa,dal governo. In Francia c’è un dibattito, almeno. In Italia al contrario, ladi via Maderna anon sembra suscitare dubbi nel sindaco e nella sua giunta., anzi, “ha provveduto a inserire il minareto fra i quattro meritevoli di ...

Ladicome quella di Strasburgo? 'Spero che anche in Italia ci sia questa volontà di aprire gli occhi e di fermare questa cosa. Quelle non sono moschee per la preghiera, ma per la ...'Decine di fedeli musulmani in coda senza distanziamento e con mascherine abbassate fuori dallaabusiva di via Carissimi a. Perché il Comune non manda la Polizia Locale?' 'Nelle ...In Francia è scontro sul mega progetto di «Milli Gorus» Ed è la stessa sigla a cui Palazzo Marino ha già detto sì ...Entro il 2021 sarà completata nel capoluogo alsaziano la moschea più grande d’Europa, la Eyyub Sultan. La sta costruendo un’associazione filo-turca, la Millî Görüs, che ha rifiutato di firmare la Cart ...