Lega | Politi | varchi Ztl aperti per favorire ripresa

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma – “La riattivazione deiztl sta dando il colpo di grazie a piu’ di due migliaia di attivita’ che operano nel centro storico. Il commercio e’ stato messo a dura prova dalla pandemia e con grandi difficolta’ molti esercenti stanno cercando di rimettersi in piedi, non si capisce pertanto la ratio che sta alla base della scelta della Raggi di attivare nuovamente i, soprattutto in un periodo dove i turisti non ci sono.” “La libera circolazione nel centro storico aiuterebbe non solo il commercio ma anche tutti coloro che vogliono usare il mezzo privato e sfoltire pertanto l’affluenza sui mezzi pubblici, gia’ estremamente sovraccarichi.” “La Raggi con questa ciecaca sta affossando ancor piu’ il sistema commerciale romano, lasciando in eredita’ un tessuto produttivo a pezzi oltre ai notevoli fallimenti delle ...