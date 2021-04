Juventus, Pirlo: “Partita contro il Napoli non è decisiva per la Champions” (Di martedì 6 aprile 2021) La voglia di riscatto in casa bianconera c'è dopo aver incamerato appena un punto contro Benevento e Torino. Ma il tecnico della Juventus Andrea Pirlo sa che il match di domani contro il Napoli vale molto per il suo futuro sulla panchina bianconera. Alla vigilia del recupero contro i partenopei all’Allianz Stadium Pirlo ha parlato nella consueta conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti. «É una gara importante per la classifica, il Napoli sta attraversando un ottimo momento, avrà una grande voglia di fare risultato ma noi abbiamo la stessa motivazione. Ci aspettiamo una Partita aperta dove le due squadre vorranno proporre il loro gioco. Non è una Partita decisiva, non è l’ultima ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 aprile 2021) La voglia di riscatto in casa bianconera c'è dopo aver incamerato appena un puntoBenevento e Torino. Ma il tecnico dellaAndreasa che il match di domaniilvale molto per il suo futuro sulla panchina bianconera. Alla vigilia del recuperoi partenopei all’Allianz Stadiumha parlato nella consueta conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti. «É una gara importante per la classifica, ilsta attraversando un ottimo momento, avrà una grande voglia di fare risultato ma noi abbiamo la stessa motivazione. Ci aspettiamo unaaperta dove le due squadre vorranno proporre il loro gioco. Non è una, non è l’ultima ...

