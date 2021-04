Giochi Gratis di Aprile 2021: Games with Gold, Playstation Plus e Now, Stadia e Prime Gaming (Di martedì 6 aprile 2021) Come ogni mese anche Aprile 2021 offre a tutti i giocatori la possibilità di riscattare Giochi Gratis sulle varie piattaforme, quali Google Stadia, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC. A seguire la lista di tutti i Giochi offerti gratuitamente. Playstation Plus Si parte con PS4 e PS5. A partire da questo mese tutti gli abbonati Playstation Plus potranno riscattare i seguenti Giochi, aggiungendoli alla propria collezione: Days Gone Oddworld Soulstorm Zombie Army 4 Dead War I Giochi in questione resteranno vostri e quindi accessibili fino a quando manterrete l’abbonamento attivo. Prime Gaming Passiamo ora a Twitch. Se siete abbonati ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 6 aprile 2021) Come ogni mese ancheoffre a tutti i giocatori la possibilità di riscattaresulle varie piattaforme, quali Google, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC. A seguire la lista di tutti iofferti gratuitamente.Si parte con PS4 e PS5. A partire da questo mese tutti gli abbonatipotranno riscattare i seguenti, aggiungendoli alla propria collezione: Days Gone Oddworld Soulstorm Zombie Army 4 Dead War Iin questione resteranno vostri e quindi accessibili fino a quando manterrete l’abbonamento attivo.Passiamo ora a Twitch. Se siete abbonati ...

