Filippo Galli: “Il rinnovo darà ad Ibra una spinta in più. Per la Champions vedo Milan, Atalanta e Juventus” (Di martedì 6 aprile 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Galli, ex difensore del Milan ha parlato della situazione in casa rossonera e dei temi del campionato: “Finora è stata una lotta equilIbrata, basti pensare alla situazione del Milan: è stato al comando per più di metà campionato, eppure non è riuscito ad accumulare un vantaggio tale da tenere le rivali a distanza di sicurezza. Penso che proseguiremo su questo ritmo fino a maggio: sarà una lotta fino all’ultimo respiro per la Champions, ma alla fine prevarranno le tre attualmente alle spalle dell’Inter, ovvero Milan, Atalanta e Juventus. Sono convinto che il rinnovo di contratto darà una spinta in più a Ibrahimovic per ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport,, ex difensore delha parlato della situazione in casa rossonera e dei temi del campionato: “Finora è stata una lotta equilta, basti pensare alla situazione del: è stato al comando per più di metà campionato, eppure non è riuscito ad accumulare un vantaggio tale da tenere le rivali a distanza di sicurezza. Penso che proseguiremo su questo ritmo fino a maggio: sarà una lotta fino all’ultimo respiro per la, ma alla fine prevarranno le tre attualmente alle spalle dell’Inter, ovvero. Sono convinto che ildi contrattounain più ahimovic per ...

