Fiat 500 Hey Google | come uno smartphone su quattro ruote

(Di martedì 6 aprile 2021) Fiat 500 Hey Google ovvero passare dallo smartphone all’auto e viceversa senza soluzione di continuità. Fiat e Google si sono riunite sotto lo stesso tettuccio –è il caso di dire– per una collaborazione esclusiva: una nuova serie speciale della nuova Famiglia 500 dove la tecnologia dell’Assistente Google incontra il mondo 500.

Advertising

dinogargano : I vaccini arrivano a domicilio con un’opera d’arte, la Fiat 500 - HMbyrepower : Con la #Fiat500E @Stellantis lancia il 1° programma fedeltà nel settore #automotive per chi ha un comportamento e… - difesa_online : I #vaccini arrivano a domicilio con un’opera d’#arte, la #Fiat 500 - SanSeveroNews : Una segnalazione in piena notte al 113, denunciava la presenza di alcuni giovani che armeggiavano vicino ad una Fia… - Passione500 : Foto appena pubblicata @ Passione500 - Ricambi Fiat 500 d'epoca -

Ultime Notizie dalla rete : Fiat 500

I propulsori erano piccoli motori ben noti a Ernst, vale a dire i bicilindrici che equipaggiavano le, opportunamente modificati con la testata del Volkswagen Maggiolino. Il traguardo ...Alcuni giorni fa, a seguito di segnalazione giunta al 113 in piena notte circa la presenza di alcuni giovani che armeggiavano vicino ad unaPanda e a dueparcheggiate in strada in una ...CAMPOBASSO - Tentano di rubare auto nel quartiere Cep nell'estrema periferia nord del capoluogo regionale. Scoperti, però, a seguito di ...A beccarlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato venerdì 2 aprile i quali erano appostati nei pressi del Centro Direzionale dopo la segnalazione di furti simili ...