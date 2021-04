Federico, morto a 19 anni per infarto: si indaga per omicidio (Di martedì 6 aprile 2021) Federico Tedeschi aveva solo 19 anni, quando una mattina di novembre del 2017, viene ritrovato senza vita in un appartamento del quartiere Infernetto di Roma. A trovare il corpo del 19enne è la sorella, verso l’ora di pranzo. La giovane chiama il 118 ma tutto è vano: Federico arriva in ospedale che è già morto. I sanitari del 118 hanno da subito ritenuto la morte fosse avvenuta per cause naturali, la mamma racconta: “La dottoressa mi dice: ‘per me è un sospetto ictus’. Mi hanno detto che mio figlio era morto di malore”. Ma il volto di Federico è tumefatto e sul collo sono presenti escoriazioni. “Alzo la spalla e vedo tutto questo sangue che esce dalla sua bocca”, prosegue la madre. “Ricordo il suo visto imbrattato di sangue solo sul lato destro, le labbra tumefatte, una ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 6 aprile 2021)Tedeschi aveva solo 19, quando una mattina di novembre del 2017, viene ritrovato senza vita in un appartamento del quartiere Infernetto di Roma. A trovare il corpo del 19enne è la sorella, verso l’ora di pranzo. La giovane chiama il 118 ma tutto è vano:arriva in ospedale che è già. I sanitari del 118 hanno da subito ritenuto la morte fosse avvenuta per cause naturali, la mamma racconta: “La dottoressa mi dice: ‘per me è un sospetto ictus’. Mi hanno detto che mio figlio eradi malore”. Ma il volto diè tumefatto e sul collo sono presenti escoriazioni. “Alzo la spalla e vedo tutto questo sangue che esce dalla sua bocca”, prosegue la madre. “Ricordo il suo visto imbrattato di sangue solo sul lato destro, le labbra tumefatte, una ...

Ultime Notizie dalla rete : Federico morto Federico, morto a 19 anni: infarto o è stato ucciso? Quando arrivano i sanitari, Federico è già morto. Gli operatori sanitari che intervengono in casa della famiglia Tedeschi ritengono sia morto per cause naturali. ' La dottoressa mi dice: per me è un ...

Federico, morto a 19 anni: infarto o è stato ucciso?

Quando arrivano i sanitari, Federico è già morto. Gli operatori sanitari che intervengono in casa della famiglia Tedeschi ritengono sia morto per cause naturali. 'La dottoressa mi dice: per me è un sospetto ictus'.