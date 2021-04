Fabio Lupo, parla il doppio ex: “Palermo, occhio al Monopoli. Rosanero non all’altezza delle prime, la svolta…” (Di martedì 6 aprile 2021) Un giorno e sarà Monopoli-Palermo.Fabio Lupo, doppio ex di turno, ha detto la sua in vista della sfida in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio Comunale "Vito Simone Veneziani", valida per il recupero della trentaduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Diversi i temi trattati dal noto ed esperto dirigente originario di Pescara, intervistato ai microfoni del "Giornale di Sicilia": dalle prestazioni offerte fin qui dalla compagine Rosanero, al cambio in panchina."Intuitivamente si poteva comprendere che gli investimenti del Palermo, rispetto a realtà come Bari e Ternana, fossero inferiori. Però, visto l’organico della squadra, era lecito attendersi un rendimento diverso. Non era una squadra da primo posto o da promozione diretta e, se qualcuno l’ha ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 aprile 2021) Un giorno e saràex di turno, ha detto la sua in vista della sfida in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio Comunale "Vito Simone Veneziani", valida per il recupero della trentaduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Diversi i temi trattati dal noto ed esperto dirigente originario di Pescara, intervistato ai microfoni del "Giornale di Sicilia": dalle prestazioni offerte fin qui dalla compagine, al cambio in panchina."Intuitivamente si poteva comprendere che gli investimenti del, rispetto a realtà come Bari e Ternana, fossero inferiori. Però, visto l’organico della squadra, era lecito attendersi un rendimento diverso. Non era una squadra da primo posto o da promozione diretta e, se qualcuno l’ha ...

