Emma: concerto all’Arena di Verona il 6 Giugno 2021 (Di martedì 6 aprile 2021) Emma si esibirà all’Arena di Verona il prossimo 6 Giugno 2021: confermati anche Gabbani e BenjieFede La musica dal vivo targata Friends&Partners prova a ripartire e lo fa con Emma che il prossimo 6 Giugno 2021 si esibirà all’Arena di Verona: lo show in cui la cantante lanciata da Amici di Maria De Filippi nel 2009 canterà i suoi più grandi successi alternati alle canzoni dell’ultimo album Fortuna, potrebbe essere replicato (visto l’alto numero di richieste) anche il 7 e l’8 Giugno, ma tutto dipenderà dal protocollo anti-Covid per la musica dal vivo che sarà redatto nelle prossime settimane e che, a ragion veduta, potrebbe prevedere limiti alla capienza di ogni evento. Questo l’annuncio ... Leggi su zon (Di martedì 6 aprile 2021)si esibiràdiil prossimo 6: confermati anche Gabbani e BenjieFede La musica dal vivo targata Friends&Partners prova a ripartire e lo fa conche il prossimo 6si esibiràdi: lo show in cui la cantante lanciata da Amici di Maria De Filippi nel 2009 canterà i suoi più grandi successi alternati alle canzoni dell’ultimo album Fortuna, potrebbe essere replicato (visto l’alto numero di richieste) anche il 7 e l’8, ma tutto dipenderà dal protocollo anti-Covid per la musica dal vivo che sarà redatto nelle prossime settimane e che, a ragion veduta, potrebbe prevedere limiti alla capienza di ogni evento. Questo l’annuncio ...

