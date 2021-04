Denaro su DiaSorin | focus dei broker dopo partnership con Lumos Diagnostics

Leggi su quifinanza

(Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,08% confermando la buona impostazione della prima parte della giornata. Il titolo festeggia laconsu test rapidi Covid-19 annunciata stamane prima dell’avvio del mercato. A fare da assist sono anche le indicazioni giunte da alcuni analisti. In particolare, Equita assegna al titolo il giudizio “Hold” con target price a 159 euro; l’ufficio studi di Akros indica una raccomandazione “Accumulate” con prezzo obiettivo 184 euro, mentre gli esperti di Kepler Cheuvreux consigliano “Buy” con target 176 euro. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione all’azienda produttrice di ...