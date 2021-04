Covid, in Lombardia 10.467 tamponi e 841 positivi: 68 a Bergamo (Di martedì 6 aprile 2021) A fronte di 10.467 tamponi effettuati, sono 841 i nuovi positivi (8%) in Lombardia. I guariti/dimessi sono 11.520. I dati di martedì 6 aprile: – i tamponi effettuati: 10.467 (di cui 7.685 molecolari e 2.782 antigenici) totale complessivo: 8.413.420 – i nuovi casi positivi: 841 (di cui 24 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 638.279 (+11.520), di cui 5.099 dimessi e 633.180 guariti – in terapia intensiva: 845 (-13) – i ricoverati non in terapia intensiva: 6.643 (+17) – i decessi, totale complessivo: 31.264 (+53) I nuovi casi per provincia: Milano: 354 di cui 103 a Milano città; Bergamo: 68; Brescia: 91; Como: 43; Cremona: 15; Lecco: 17; Lodi: 24; Mantova: 67; Monza e Brianza: 64; Pavia: 53; Sondrio: 5; Varese: 29 Leggi su bergamonews (Di martedì 6 aprile 2021) A fronte di 10.467effettuati, sono 841 i nuovi(8%) in. I guariti/dimessi sono 11.520. I dati di martedì 6 aprile: – ieffettuati: 10.467 (di cui 7.685 molecolari e 2.782 antigenici) totale complessivo: 8.413.420 – i nuovi casi: 841 (di cui 24 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 638.279 (+11.520), di cui 5.099 dimessi e 633.180 guariti – in terapia intensiva: 845 (-13) – i ricoverati non in terapia intensiva: 6.643 (+17) – i decessi, totale complessivo: 31.264 (+53) I nuovi casi per provincia: Milano: 354 di cui 103 a Milano città;: 68; Brescia: 91; Como: 43; Cremona: 15; Lecco: 17; Lodi: 24; Mantova: 67; Monza e Brianza: 64; Pavia: 53; Sondrio: 5; Varese: 29

