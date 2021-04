Coronavirus e restrizioni | secondo voi quest' estate ci sarà più libertà rispetto a quella scorsa?

Advertising

VoceCamuna : La Lombardia resta zona rossa, mentre altre Regioni (dopo i tre giorni di restrizioni per le feste di #Pasqua) dive… - askanews_ita : 'Dopo un anno le restrizioni funzionano meno' - eclissidicielo : RT @Gabriel05470893: Le restrizioni annesse al coronavirus causerà un effetto domino, e si ritorcerà proprio contro di loro che continuano… - cmqpiena : Conoscente italiano che vive all’estero ha preso benissimo la notizia delle nuove restrizioni relative alla zona in… - PasseriGianluca : RT @sole24ore: #Coronavirus: Uk, dal 9 #tamponi gratis per tutti due volte a settimana. #Pregliasco: «Restrizioni servono, mantenere maglie… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus restrizioni

Il Sole 24 ORE

Ecco la nuova mappa dellea partire dalla mezzanotte. Provincia di Chieti : resta in ... L'ULTIMO BOLLETTINO Solo 19 i nuovi casi diaccertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono ...Il lockdown resta attivo sino all'11 aprile nelle province di Savona e di Imperia a causa del numero molto elevato di nuovi contagi mentre si sblocca il resto del territorio anche se le...Da oggi, martedì 6 aprile, Roma e tutto il Lazio passeranno in zona arancione. Un allentamento delle restrizioni anti-Covid dovuto all’indice Rt che è inferiore a 1. Sono vietati gli spostamenti in ...Si torna a scuola. Si resta in zona rossa. Ma il dato della diffusione del contagio da Covid 19 non mostra per ora i cedimenti atetsi, nonostante le restrizioni, i controlli, gli appelli dei sindaci ...