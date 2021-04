Brescia: positivo al covid viene respinto dai vicini in festa, prende il fucile e spara alle finestre (Di martedì 6 aprile 2021) Una storia incredibile che avrebbe potuto facilmente avere un epilogo drammatico. I fatti risalgono a sabato scorso ma solo oggi si è appreso della notizia come si evince anche sul Corriere di Brescia che ha dedicato un articolo alla vicenda. La follia di Pasqua I protagonisti sono un uomo residente a Breno, in provincia di Brescia, e un gruppo di ragazzi, anche loro originari del Bresciano. Il primo, a quanto scrive il Giornale di Brescia, è positivo al covid così come sua moglie e suo figlio e pertanto è costretto in quarantena da alcuni giorni. L'uomo, nel pomeriggio di sabato, ha notato che nella cascina di fronte alla sua abitazione si era riunito un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 17 e i 23 anni per festeggiare insieme. Avvicinatosi al gruppo, ha attaccato bottone e ha ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 6 aprile 2021) Una storia incredibile che avrebbe potuto facilmente avere un epilogo drammatico. I fatti risalgono a sabato scorso ma solo oggi si è appreso della notizia come si evince anche sul Corriere diche ha dedicato un articolo alla vicenda. La follia di Pasqua I protagonisti sono un uomo residente a Breno, in provincia di, e un gruppo di ragazzi, anche loro originari delno. Il primo, a quanto scrive il Giornale di, èalcosì come sua moglie e suo figlio e pertanto è costretto in quarantena da alcuni giorni. L'uomo, nel pomeriggio di sabato, ha notato che nella cascina di fronte alla sua abitazione si era riunito un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 17 e i 23 anni per festeggiare insieme. Avvicinatosi al gruppo, ha attaccato bottone e ha ...

