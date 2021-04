Bar, ristoranti, palestre: governo inizia a valutare le riaperture. Ecco come (Di martedì 6 aprile 2021) Potrebbe essere convocata la prossima settimana la cabina di regia del governo per valutare la programmazione di possibili riaperture di alcune attività dopo il 20 aprile, sulla base di un’eventuale miglioramento dei dati epidemiologici. Il provvedimento, secondo quanto si apprende da fonti di governo, dovrebbe essere contenuto in una delibera che dovrebbe essere approvata in Consiglio dei Ministri. La cabina di regia Dopo il 20 aprile le regole, per chi è chiuso o costretto a stretti vincoli in zona rossa e zona arancione, potrebbero cambiare parzialmente. “Riaprire è auspicabile ma le decisioni si prendono in base ai dati”, ha detto prima di Pasqua il premier Mario Draghi. Il decreto in vigore da domani, oltre a riaprire ovunque la scuola fino alla prima media e a stabilire che fino al 30 aprile esisteranno solo zona ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) Potrebbe essere convocata la prossima settimana la cabina di regia delperla programmazione di possibilidi alcune attività dopo il 20 aprile, sulla base di un’eventuale miglioramento dei dati epidemiologici. Il provvedimento, secondo quanto si apprende da fonti di, dovrebbe essere contenuto in una delibera che dovrebbe essere approvata in Consiglio dei Ministri. La cabina di regia Dopo il 20 aprile le regole, per chi è chiuso o costretto a stretti vincoli in zona rossa e zona arancione, potrebbero cambiare parzialmente. “Riaprire è auspicabile ma le decisioni si prendono in base ai dati”, ha detto prima di Pasqua il premier Mario Draghi. Il decreto in vigore da domani, oltre a riaprire ovunque la scuola fino alla prima media e a stabilire che fino al 30 aprile esisteranno solo zona ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Si valuterà in base ai dati dei contagi - Corriere : Riapertura per ristoranti, bar e cinema e parrucchieri: si valuta (in base ai contagi) dal 20 aprile - FrancescoLollo1 : Riaprire in sicurezza e nel rispetto dei protocolli bar, ristoranti, palestre e piscine è un dovere, non uno slogan… - Domenico_p6 : @FrankiePotassio @MariuzzoAndrea @Confindustria Ma non fatevi di queste pippe mentali. Bar e ristoranti, per la lor… - Quirogiallo : RT @shopgirl0731: @GuidoCrosetto qui trova tutte le informazioni. I bar e i ristoranti sono chiusi e c’è l’obbligo di telelavoro per chi pu… -