Astrazeneca e trombosi | così l' Ema ha gettato nel panico l' Italia e l' Europa

(Di martedì 6 aprile 2021) Un paese e anzi un continente intero gettati nel, come se 14 mesi di pandemia di ansia non ne avessero portata già abbastanza. Il dilettantismo comunicativo con cui l’Ema ha fatto trapelare l’esistenza di un nesso causale fra rarissimi casi die il vaccinosarebbe da far studiare nei corsi di scienza della comunicazione come esempio di cosa non fare, se la situazione non fossetragica, con il contagio che corre, con il numero dei morti che sale e con gli stati europei che non riescono a far vaccinare la popolazione per la penuria di dosi. I tecnici dell’agenzia europea del farmaco hannodato un duro colpo, l’ennesimo, alla credibilità di un vaccino che peraltro non è nato sotto una buona stella mediatica, anche e soprattutto per colpe dei pasticci e dei ritardi di ...