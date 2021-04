Amministrative: incontro Calenda-Maraio, ‘avviare dialogo per centrosinistra plurale’ (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Avviare un dialogo concreto e costruire in Italia la prospettiva di un centro sinistra plurale e riformista, che tenga insieme le forze laiche, ambientaliste, europeiste, liberali e socialiste”. Lo ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio, dopo l’incontro avvenuto stamane con Carlo Calenda. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Avviare unconcreto e costruire in Italia la prospettiva di un centro sinistra plurale e riformista, che tenga insieme le forze laiche, ambientaliste, europeiste, liberali e socialiste”. Lo ha detto il segretario del Psi Enzo, dopo l’avvenuto stamane con Carlo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

