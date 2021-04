Wwf, l'Orsa e cuccioli avvistati sulla A25, Appello a ministeri e Strada Parchi per sicurezza (Di lunedì 5 aprile 2021) L'Aquila - Wwf e le associazioni ambientaliste 'Salviamo l'Orso', 'Orso&Friends' e 'Montagna grande' chiedono un intervento immediato per mettere in sicurezza il tratto dell'autoStrada A25 all'altezza di Carrito, frazione di Ortona dei Marsi, dopo che questa mattina sono stati avvistati l'Orsa Amarena e i suoi quattro cuccioli. Non è la prima volta che in quel tratto si registra la presenza di animali selvatici, ricordano le associazioni in una nota congiunta: la stessa Amarena fu avvistata nell'ottobre 2017. "Questa porzione di territorio rappresenta un ben noto corridoio di collegamento tra il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e il Parco regionale Sirente Velino, fondamentale per garantire all'Orso bruno marsicano la possibilità di espandere il proprio areale: obiettivo su cui Istituzioni ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 5 aprile 2021) L'Aquila - Wwf e le associazioni ambientaliste 'Salviamo l'Orso', 'Orso&Friends' e 'Montagna grande' chiedono un intervento immediato per mettere inil tratto dell'autoA25 all'altezza di Carrito, frazione di Ortona dei Marsi, dopo che questa mattina sono statil'Amarena e i suoi quattro. Non è la prima volta che in quel tratto si registra la presenza di animali selvatici, ricordano le associazioni in una nota congiunta: la stessa Amarena fu avvistata nell'ottobre 2017. "Questa porzione di territorio rappresenta un ben noto corridoio di collegamento tra il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e il Parco regionale Sirente Velino, fondamentale per garantire all'Orso bruno marsicano la possibilità di espandere il proprio areale: obiettivo su cui Istituzioni ...

