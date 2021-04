Usb: “Esplosione e incendio in colata continua 2. Ennesima tragedia sfiorata” (Di lunedì 5 aprile 2021) sfiorata tragedia in CCO, prima una deflagrazione poi un incendio divampato nella colata continua 2 di Acciaieria 2, salvi per miracolo tutti gli operatori presenti sulla linea. E’ accaduto questa mattina, intorno alle 7.30.A conferma di quanto sosteniamo da tempo, la condizione di sicurezza impiantistica è fortemente compromessa ed è nettamente peggiorata con la gestione AMI-Morselli, oggi, solo per un miracolo, l’ennesimo, non vi sono state vittime.Non se ne può più, Il Governo deve intervenire immediatamente, allontanando chi con una gestione sciagurata e superficiale, si preoccupa di punire chi condivide la messa in onda della Fiction di Sabrina Ferilli ” Svegliati Amore Mio”, invece di garantire la manutenzione degli impianti oramai al collasso, mettendo così in grave rischio la salute e ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 5 aprile 2021)in CCO, prima una deflagrazione poi undivampato nella2 di Acciaieria 2, salvi per miracolo tutti gli operatori presenti sulla linea. E’ accaduto questa mattina, intorno alle 7.30.A conferma di quanto sosteniamo da tempo, la condizione di sicurezza impiantistica è fortemente compromessa ed è nettamente peggiorata con la gestione AMI-Morselli, oggi, solo per un miracolo, l’ennesimo, non vi sono state vittime.Non se ne può più, Il Governo deve intervenire immediatamente, allontanando chi con una gestione sciagurata e superficiale, si preoccupa di punire chi condivide la messa in onda della Fiction di Sabrina Ferilli ” Svegliati Amore Mio”, invece di garantire la manutenzione degli impianti oramai al collasso, mettendo così in grave rischio la salute e ...

Advertising

BersaniLeda : RT @ultimenotizie: Un'esplosione e un incendio si sono verificati alle 7.30 all'ArcelorMittal, ex Ilva di #Taranto, in una colata continua… - enrico_farda : RT @ultimenotizie: Un'esplosione e un incendio si sono verificati alle 7.30 all'ArcelorMittal, ex Ilva di #Taranto, in una colata continua… - luigideluca_vf : RT @ultimenotizie: Un'esplosione e un incendio si sono verificati alle 7.30 all'ArcelorMittal, ex Ilva di #Taranto, in una colata continua… - Activnews24 : ?? Un'esplosione e poi un incendio è divampato questa mattina intorno alle 7:30 all'Ex #Ilva di Taranto nella colata… - gianpi56 : RT @ultimenotizie: Un'esplosione e un incendio si sono verificati alle 7.30 all'ArcelorMittal, ex Ilva di #Taranto, in una colata continua… -

Ultime Notizie dalla rete : Usb Esplosione ArcelorMittal, esplosione e incendio: "Tragedia sfiorata" E' successo questa mattina nello stabilimento ex Ilva a Taranto, la denuncia dell'Usb: "Salvi per miracolo tutti gli operatori presenti" Un'esplosione e un incendio si sono verificati questa mattina intorno alle 7.30 all'ArcelorMittal (ex Ilva) di Taranto, in una colata continua ...

Esplosione ex Ilva,sfiorata la tragedia 9.45 Esplosione ex Ilva,sfiorata la tragedia Un'esplosione e poi un incendio è scoppiato alla ex Ilva, "nella colata continua 2 di Acciaieria 2. ... E' quanto scrive Francesco Rizzo del sindacato Usb, ...

ArcelorMittal, USB: "Esplosione e incendio in CCO2" Corriere di Taranto Esplosione ex Ilva,sfiorata la tragedia TARANTO (5 aprile 2021) - Un'esplosione e poi un incendio è scoppiato alla ex Ilva, "nella colata continua 2 di Acciaieria 2. Salvi per miracolo tutti gli operatori presenti sulla linea". E' quanto sc ...

Taranto, incendio in acciaieria Arcelor Mittal, USB: tragedia sfiorata E’ accaduto questa mattina, intorno alle 7.30. Secondo il sindacato Usb, che parla di “tragedia sfiorata”, l’incendio è stato preceduto da un’esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

E' successo questa mattina nello stabilimento ex Ilva a Taranto, la denuncia dell': "Salvi per miracolo tutti gli operatori presenti" Un'e un incendio si sono verificati questa mattina intorno alle 7.30 all'ArcelorMittal (ex Ilva) di Taranto, in una colata continua ...9.45ex Ilva,sfiorata la tragedia Un'e poi un incendio è scoppiato alla ex Ilva, "nella colata continua 2 di Acciaieria 2. ... E' quanto scrive Francesco Rizzo del sindacato, ...TARANTO (5 aprile 2021) - Un'esplosione e poi un incendio è scoppiato alla ex Ilva, "nella colata continua 2 di Acciaieria 2. Salvi per miracolo tutti gli operatori presenti sulla linea". E' quanto sc ...E’ accaduto questa mattina, intorno alle 7.30. Secondo il sindacato Usb, che parla di “tragedia sfiorata”, l’incendio è stato preceduto da un’esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.