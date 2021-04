Tamponi gratis per tutti due volte a settimana: l’Inghilterra contrasta anche così il Covid (Di lunedì 5 aprile 2021) Al fine di contrastare la diffusione del Covid e permettere maggiore libertà di movimento, l’Inghilterra offre ai cittadini Tamponi gratuiti. Tra i Paesi appartenenti al vecchio continente, la Gran Bretagna è sicuramente quello che ha gestito meglio la campagna vaccinale. Il governo britannico ha acquistato un maggior numero di dosi di vaccino, accelerando le operazioni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 5 aprile 2021) Al fine dire la diffusione dele permettere maggiore libertà di movimento,offre ai cittadinigratuiti. Tra i Paesi appartenenti al vecchio continente, la Gran Bretagna è sicuramente quello che ha gestito meglio la campagna vaccinale. Il governo britannico ha acquistato un maggior numero di dosi di vaccino, accelerando le operazioni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

