"Sono stato aggredito due volte in pochi giorni". Paura per Andrea Zelletta - (Di lunedì 5 aprile 2021) Novella Toloni Attraverso Instagram Andrea Zelletta ha raccontato di esser stato vittima di un tentato furto in pieno giorno e di un'aggressione mentre portava a spasso il cane a tarda serata Brutta disavventura per l'ex tronista Andrea Zelletta che, reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip, è stato vittima di non una ma ben due tentate aggressioni in zona stazione Centrale a Milano. A raccontarlo è stato lui stesso attraverso le storie del suo profilo Instagram, dove l'ex gieffino ha rivelato di aver subito un tentativo di borseggio in pieno giorno e poi di esser stato quasi aggredito da un uomo ubriaco in tarda serata. A colpire maggiormente è il racconto del tentato furto - avvenuto in pieno giorno ...

