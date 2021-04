Serie A, un turno di squalifica per Brozovic, Bastoni e Cristante. Ammenda per Bernardeschi (Di lunedì 5 aprile 2021) Una giornata di squalifica per Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic (Inter), Bryan Cristante (Roma), Pedro De Almeida Lopes (Crotone) e ammonizione ed Ammenda di 2000 euro a Federico Bernardeschi (Juventus) per simulazione in area avversaria. Queste le decisioni del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in merito alle gare del 3 aprile valide per la decima giornata di ritorno di Serie A. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Una giornata diper Alessandroe Marcelo(Inter), Bryan(Roma), Pedro De Almeida Lopes (Crotone) e ammonizione eddi 2000 euro a Federico(Juventus) per simulazione in area avversaria. Queste le decisioni del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in merito alle gare del 3 aprile valide per la decima giornata di ritorno diA. SportFace.

