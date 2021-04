Riaperture, «dal 20 cinema e ristoranti»: verifica a metà mese in base ai dati (Di lunedì 5 aprile 2021) Dal pressing per avere vaccini al pressing per le Riaperture. Anche i presidenti di regione, e non solo Matteo Salvini come sostiene il sottosegretario Benedetto Della Vedova, «sono in piena... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 5 aprile 2021) Dal pressing per avere vaccini al pressing per le. Anche i presidenti di regione, e non solo Matteo Salvini come sostiene il sottosegretario Benedetto Della Vedova, «sono in piena...

Advertising

SkyTG24 : Il premier britannico Boris #Johnson ha confermato che dal 12 aprile nel Regno Unito ci saranno ulteriori allentame… - fattoquotidiano : Coronavirus, il pressing delle Regioni per le riaperture: “Dal 20 aprile se migliorano i dati”. Giovedì in programm… - MediasetTgcom24 : Regioni a governo: se dati migliorano valutare riaperture dal 20 aprile #regioni - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COVID - Le Regioni in pressing su Draghi: 'Valutare parziali riaperture dal 20 aprile' - simonel78648503 : RT @ValentinaPrisc: @simonel78648503 Certo, non ha la bacchetta magica. Vorrei solo vederlo più incisivo su dubbi vaccino, cure domiciliari… -