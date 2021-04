Regioni: cambiano i colori e le regole a partire da martedì 6 aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) Da martedì 6 aprile entrano in vigore nuove regole e i colori delle Regioni: scuola, concorsi e viaggi le categorie maggiormente interessate Da domani, 6 aprile, cambiano nuovamente le regole e le restrizioni per il contenimento dell’infezione da coronavirus. Si va dal cambio colore per alcune Regioni a nuove regole per chi rientra dai paesi dell’Unione Europea. Il cambio di colore delle Regioni, dopo le forti restrizioni imposte per Pasqua e Pasquetta, andrà in vigore da domani e seguirà i dati della diffusione del virus, ma è stato escluso il giallo fino al 30 aprile. Restano in fascia rossa Campania, Lombardia, Puglia, Calabria, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Daentrano in vigore nuovee idelle: scuola, concorsi e viaggi le categorie maggiormente interessate Da domani, 6nuovamente lee le restrizioni per il contenimento dell’infezione da coronavirus. Si va dal cambio colore per alcunea nuoveper chi rientra dai paesi dell’Unione Europea. Il cambio di colore delle, dopo le forti restrizioni imposte per Pasqua e Pasquetta, andrà in vigore da domani e seguirà i dati della diffusione del virus, ma è stato escluso il giallo fino al 30. Restano in fascia rossa Campania, Lombardia, Puglia, Calabria, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, ...

Advertising

giaden_ : RT @WaNDo_mh: Io che osservo i colori delle regioni cambiare velocemente ma mai velocemente quanto cambiano le mie 76 personalità: https://… - infoitinterno : Quali regioni cambiano colore domani 6 aprile: la mappa dell’Italia - Marilenapas : RT @Corriere: Zona rossa e zona arancione dopo Pasqua: come cambiano le regole e i colori delle regioni, da martedì - ADM_assdemxmi : RT @Adnkronos: Dopo #Pasqua e #Pasquetta in zona rossa, alcune regioni da domani cambiano di nuovo colore. La mappa dell'Italia https://t.c… - Corriere : Dopo i giorni di festa in zona rossa, torna il sistema dei colori. La zona gialla è esclusa a priori fino al 30 apr… -