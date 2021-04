PS5, $ 10.000 guadagnati con la rivendita: per un bagarino si tratta di 'lavoro' (Di lunedì 5 aprile 2021) Dall'uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X, i bagarini sono stati un argomento di discussione molto acceso nella community dei videogiochi. Molti pensano che si tratti di una truffa, mentre altri lo chiamano semplicemente business: tuttavia, tutti sono d'accordo sul fatto che questa pratica ha reso le console più difficili da trovare, soprattutto per coloro che vogliono semplicemente acquistarle a prezzi normali. Ora, recentemente la BBC ci ha fornito uno sguardo insolito sulla vita di un bagarino che, a quanto pare, afferma che è tutta questione di business. Il diciottenne Jake (nome di fantasia), afferma di aver guadagnato circa 10.000 dollari dalla rivendita di console da novembre. Le scorte di PlayStation 5 sono state scarse dalla sua uscita, rendendo il suo lavoro ancora più redditizio: "All'inizio, quando le scorte erano ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 aprile 2021) Dall'uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X, i bagarini sono stati un argomento di discussione molto acceso nella community dei videogiochi. Molti pensano che si tratti di una truffa, mentre altri lo chiamano semplicemente business: tuttavia, tutti sono d'accordo sul fatto che questa pratica ha reso le console più difficili da trovare, soprattutto per coloro che vogliono semplicemente acquistarle a prezzi normali. Ora, recentemente la BBC ci ha fornito uno sguardo insolito sulla vita di unche, a quanto pare, afferma che è tutta questione di business. Il diciottenne Jake (nome di fantasia), afferma di aver guadagnato circa 10.000 dollari dalladi console da novembre. Le scorte di PlayStation 5 sono state scarse dalla sua uscita, rendendo il suoancora più redditizio: "All'inizio, quando le scorte erano ...

