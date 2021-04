Pordenone-Virtus Entella: le formazioni ufficiali (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono uscite le formazioni ufficiali di Pordenone-Virtus Entella, gara valida per la 32esima giornata di Serie B. Pordenone (4-3-1-2): Perisan; Berra, Barison, Bassoli, Falasco; Magnino, Calò, Misuraca; Zammarini, Ciurria, Musiolik. All. Tesser Virtus Entella (4-4-2): Borra; Cleur, Pellizzer, Chiosa, Costa; Dragomir, Mazzocco, Brescianini, Morosini; Brunori, Schenetti. All. Vivarini L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono uscite ledi, gara valida per la 32esima giornata di Serie B.(4-3-1-2): Perisan; Berra, Barison, Bassoli, Falasco; Magnino, Calò, Misuraca; Zammarini, Ciurria, Musiolik. All. Tesser(4-4-2): Borra; Cleur, Pellizzer, Chiosa, Costa; Dragomir, Mazzocco, Brescianini, Morosini; Brunori, Schenetti. All. Vivarini L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Mediagol : Pordenone-Virtus Entella, LIVE #SerieB 05/04/2021: segui la diretta - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Pordenone-Virtus Entella 0-0 in diretta su - JHTips71 : ?? Pordenone x Virtus Entella ?? 07:30 ?? Under 2.5 Goals ?? Odd 1.70 ?? 2u at Pinnacle ?? Curta se esta comigo nessa! - JHTips71 : ?? Pordenone x Virtus Entella ?? 07:30 ?? Virtus Entella +0.5 AH ?? Odd 1.98 ?? 3u at Pinnacle ?? Curta se esta comigo n… - genovapostnews : Serie B, Pordenone contro Virtus Entella: la cronaca in diretta -