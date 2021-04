Ormai la sinistra fa la paladina dei conformisti | l' asso nella manica? Ius soli e unioni civili

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 aprile 2021) In Italia non esiste la democrazia, ma il libertinaggio. La lotta per i diritti, in questo senso, è uno specchietto per allodole. Il potere si dirama in mille rivoli, cosicché a comandare realmente, in questo paese, è la magistratura politicizzata e quella che, per comodità, definisco consorteria. I mezzi d'informazione di massa sono uno strumento nelle mani di questi signori, e vengono costantemente impiegati per ammazzare il nemico. Chi ha provato a mettersi di traverso al sistema, è finito con qualche accusa infamante. Basti pensare a Craxi, Berlusconi e ora Salvini. Non discuto sulla integrità di qualche singolo magistrato, ma è evidente che Mani Pulite fu innanzitutto un'operazione di tipo politico per abbattere socialisti e democrazia cristiana. Berlusconi è stato accusato dei reati più assurdi, compreso quello di aver preso parte alle stragi mafiose ...